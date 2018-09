Van der Burg: 'Ik steun Dijkhoff, maar kies andere methode'

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg vindt niet dat criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard moet worden bestraft. De landelijke fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, opperde dat plan vanochtend.

'Ik snap de gedachte dat hij zegt, ik wil mensen die in zwakke wijken wonen extra beschermen', reageerde Van der Burg vanmiddag in de Stopera. 'Maar er geldt voor ons een regel: je behandelt ieder mens gelijk.'

Toch vindt Van der Burg niet dat Amsterdammers met het plan van Dijkhof ongelijk behandeld worden. 'Als u in Amsterdam-Zuid woont, maar iets fout doet in Amsterdam Nieuw-West, dan wordt u gestraft. Het zit hem dus niet in de mens, maar in de locatie. Het is dus niet in strijd met de grondwet.'

Meer agenten

Van der Burg vindt echter dat er 'vooral' meer agenten en onderwijzers in de wijken moeten worden ingezet. 'Ik steun Klaas Dijkhof als hij zegt, ik wil investeren in het helpen van zwakkeren in de samenleving. Alleen de methode die ik daarvoor kies is, geef ons meer agenten, investeer meer in het onderwijs, de zorg en werkgelegenheid.'

'Het doet er niet toe of ik het wel of niet steun, maar ik zie dat er in de Tweede Kamer in ieder geval geen steun voor is', stelt Van der Burg. 'En ik hoop dat er in de Tweede Kamer wel steun voor de stelling die ik bij u poneer, geef ons meer agenten en meer geld voor onderwijs.'