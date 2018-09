Advocaat Roethof: 'Bizar voorstel VVD over probleemwijken'

Strafrechtadvocaat Gerald Roethof vindt het voorstel van Klaas Dijkhoff bizar en is van mening dat bepaalde politici zelf hoog gestraft moeten worden. De fractievoorzitter van de VVD opperde vanochtend om criminaliteit in probleemwijken dubbel zo zwaar te straffen.

'Artikel 1 van de Grondwet zegt dat iedereen in Nederland gelijk behandeld hoort te worden', zegt Roethof tegen AT5. 'Waarom denken we niet aan dubbele straffen voor politici die de fout in gaan, maar eerder wel gezegd hebben dat ze misdrijven zwaarder wilden bestrijden? Ik vind dat mensen die topfuncties bekleden en fouten begaan hoger gestraft moeten worden. Daar zou ik mij wat bij kunnen voorstellen, maar bij mensen die niets hebben?'

'Je kunt niet iedereen over één kam scheren'

Bewoners van Slotermeer kunnen zich totaal niet vinden in het voorstel van Dijkhoff. 'Ik woon in een 'criminele buurt'. Mijn dochter gaat naar een goede school en ik ben goed opgeleid. Je kunt niet iedereen over één kam scheren', zegt een vrouw. Ook andere buurtbewoners zien niets in het plan van de VVD. 'We wonen in een inclusieve samenleving. Als we gaan kijken naar duurzame oplossingen, denk ik dat het extra straffen van crimineel gedrag niet werkt.'

Lees ook: VVD wil dubbele straffen voor probleemwijk; D66 Amsterdam verontwaardigd

Voorstel VVD

Landelijk VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed zijn uitspraken vanochtend in het AD. Wijken waar de integratie is mislukt, moeten zo opgeschoond worden. Wijken waar meer dan de helft van de bewoners van niet-westerse komaf is én die veel werklozen, lager opgeleiden en criminelen tellen, worden aangepakt. Het kabinet moet deze wijken selecteren.