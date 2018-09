Burgemeester Halsema neemt aanstoot aan uitspraken Sylvana Simons: 'Debatbederf'

Het kwam vanmiddag tijdens het debat over de gebedshuizen nog tot een gevoelige botsing tussen Bij1-raadslid Sylvana Simons en de burgemeester Halsema. Dit nadat Simons Halsema had verweten in het verleden bij extreemrechtse uitspraken te wijzen op de vrijheid van meningsuiting en dit nu niet te doen bij geluiden uit een andere hoek.

Halsema reageerde getergd: 'Ik heb echt aanstoot genomen aan die uitspraak. In al die jaren in de Tweede Kamer heb ik dag in, dag uit geageerd tegen vreemdelingenhaat. Ik vind het echt kwetsend dat zo'n uitspraak wordt gedaan zonder er ook maar één voorbeeld bij te noemen. Dat is een vorm van debat-bederf waarvan ik hoop dat we daar gevrijwaard van blijven.'

Simons reageerde daarop dat 'ze nooit heeft willen beweren dat Halsema extreemrechts heeft verdedigd of nooit iets gedaan heeft tegen vreemdelingenhaat. Ik heb wel gezegd dat u het recht om te spreken voor extreemrechts heeft verdedigd, dat zijn volgens mij wel twee verschillende dingen'.