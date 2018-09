Ajax-fans euforisch: 'Die Tagliafico was niet normaal'

Een bomvolle en kolkende Johan Cruijff Arena zag Ajax vanavond met 3-0 winnen van AEK Athene. Na het laatste fluitsignaal was er nergens een Griek meer te bekennen, maar uiteraard wél heel veel enthousiaste en vooral ook schorre Ajacieden.

Waar iedereen het over eens was, was dat de eerste helft niet heel spectaculair was: 'Ik dacht van tevoren, het wordt 3-0. Maar in de eerste helft dacht ik: het schiet maar niet op'. Een andere fan legt het nog nét iets duidelijker uit: 'De eerste helft was kut.'

Super tweede helft

Maar dat veranderd meteen na rust: 'Uiteindelijk was de tweede helft helemaal super. Ik denk dat ik morgen niet meer kan praten'. Sommige fans gaan nóg verder en zien komend weekend al helemaal voor zich: 'Fantastische wedstrijd! Gewoon met 3-0 gewonnen gap. Helemaal klaar. PSV gaat zondag dood jonge!'

'Nicoooo'

Absolute man of the match was -ook voor de fans- de Argentijnse verdediger Nico Tagliafico. 'Elke keer op z'n sloffen, het ging gewoon goed'. 'Tagliafico was niet normaal'. Een ander nam het op voor invaller Donny van de Beek: 'Donny moet wel spelen, in de basis!'

Finale

Ietwat overmoedig ook: 'Ik zeg je, we gaan de finale winnen'. U begrijpt, het bleef vanavond nog lang gezellig in de cafes rondom de Johan Cruijff Arena.