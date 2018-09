Onana vol zelfvertrouwen na overwinning: 'We kunnen iedereen verslaan'

Doelman André Onana was zeer blij na afloop van het gewonnen Champions League-duel met AEK Athene en denkt dat Ajax hoge ogen kan gaan gooien.

'Ik ben tevreden met de manier waarop we hebben gewonnen en dat we de nul hebben gehouden. Het was perfect om zo te beginnen', zegt Onana. 'Het is nog het begin, maar het gaat goed.'

'Op deze manier kunnen we iedereen verslaan'

De doelman van Ajax is enthousiast over het vertoonde spel van Ajax. 'We hebben veel balbezit en we verdedigen met vertrouwen. Ik denk dat we op deze manier iedereen kunnen verslaan. Het maakt niet uit of het Bayern, Benfica of Liverpool is.'

Lees ook: Prachtige start voor Ajax in de Champions League: 3-0

'Hij zei nog: Ik ga scoren'

Onana was tevens zeer te spreken over de twee goals van Nicolás Tagliafico. 'Nico en ik hebben het altijd een beetje aan de stok in de kleedkamer. Hij zei vandaag voor de wedstrijd: Wacht maar, ik ga scoren. En hij maakte er twee.'