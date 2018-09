Beroofde vrouw doet verhaal: 'Liet telefoon zien en werd 60 meter meegesleurd'

'Ik zag dat mijn linkerbeen helemaal open lag. Ik kon het bot van mijn voet zien', vertelt Oriana (niet haar echte naam). Vorige week donderdag werd ze het slachtoffer van een beroving. Een drietal jongens in een auto sprak haar aan, waarna Oriana is bestolen van haar telefoon en heftige verwondingen heeft opgelopen.

De 37-jarige Amsterdamse wandelde op donderdag 13 september rond 00.30 uur over de Haarlemmermeerstraat, ter hoogte van de Andreas Schelfhoutstraat, toen er een grote zwarte auto naast haar tot stilstand kwam. 'Weet u waar Ganzenhoef is? We zijn verdwaald, kunt u een nummer voor mij draaien', was de vraag van de passagier die voorin zat. Oriana vertelt dat zij de boel meteen al niet vertrouwde: 'In plaats van een nummer te draaien heb ik in Google Maps Ganzenhoef opgezocht en dit vanaf een afstandje laten zien'.

Lees ook: Vrouw zwaargewond aan been door beroving bij Surninameplein

Het wantrouwen van Oriana werd meteen bevestigd toen een van de drie jongens haar telefoon uit haar hand pakte. 'Uit reflex greep ik naar mijn telefoon en hield die vast', aldus het slachtoffer. 'Ik voelde dat de auto in beweging kwam en steeds sneller begon te rijden. Omdat de ramen van de auto open stonden kon ik mij aan de deurstijl vastgrijpen'. Oriana kon de eerste paar meters nog meerennen met de auto, maar door de snelheid hing ze al snel aan het voertuig.



Brandende ogen

Op het moment dat Oriana werd meegesleurd raakt een wiel van de auto haar voet. 'Ik voelde hele erge pijn aan mijn linkerbeen. En omdat ik met mijn been langs het asfalt sleepte zat ik onder de schaafwonden'. De jongen achterin begon op haar in te slaan, maar Oriana hield vol. De jongen spoot iets, waarschijnlijk pepperspray, in haar ogen: 'Ik voelde mijn gezicht en ogen gelijk branden'. In een bocht bij de Cornelis Lelylaan moest Oriana loslaten. 'Ik viel hard met mijn hoofd op straat en lag in het midden van de weg'. Omstanders hebben de politie gebeld. Een dag later is Oriana geopereerd aan haar zwaargewonde voet. Verder zit ze onder de schaafwonden en blauwe plekken. Tegen de pijn en om te slapen slikt ze medicijnen.



Daders

De politie is hard op zoek naar de daders. Ze reden in een 'grote, donkere auto'. Twee van de drie jongens heeft de vrouw kunnen zien. De eerste dader wordt omschreven als een licht getinte jongen tussen de 15 en 18 jaar oud met donker haar met stekels. De tweede man had ongeveer dezelfde leeftijd, had zwart golvend haar dat naar achter gekamd was en droeg een bril. Deze dader had een onverzorgd uiterlijk.