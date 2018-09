Twee rijstroken dicht en file op A10 bij Watergraafsmeer

Op de A10 waren ter hoogte van knooppunt Watergraafsmeer twee rijstroken dicht door een ongeval. Rond 8.45 uur was de weg weer vrij.

Tussen Zeeburg en Betondorp stond het op de A10 vast over tien kilometer in de richting Den Haag/Utrecht. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Tussen Watergraafsmeer en knooppunt Amstel werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Haag of Utrecht kon omrijden via de A1, A9 en A2.

Ook de andere kant op, tussen Hemhavens en Slotervaart stond een file van zo'n zes kilometer.