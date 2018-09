Airbnb staat positief tegenover plan nationaal registratiesysteem verhuurders

Airbnb steunt plannen voor een nationaal registratiesysteem voor vakantieverhuur. Daarmee moet fraude rond vakantieverhuur van een woning deels voorkomen worden. In april maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al bekend dat er een samenwerking was begonnen tussen het Rijk, gemeenten en verhuurplatforms om tot een registratiesysteem te komen.

Nu maakt Airbnb bekend die plannen ook te steunen. Airbnb is veruit het grootste vakantieverhuurplatform voor parcticulieren in de stad. Doel is voor gemeenten om beter inzicht te krijgen in op welke adressen in de stad er wordt verhuurd. Het zou het makkelijker moeten maken om snel in te grijpen bij illegale vakantieverhuur. Het registratienummer zou moeten worden gekoppeld aan de verhuurder.

Wethouder Ivens pleitte in 2017 al voor een registratiesysteem waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Hij wilde het registratienummer echter verbinden aan de woningen, zodat oneigenlijke verhuur van een pand - bijvoorbeeld verhuur van een sociale woning - tegen gegaan kan worden.

Airbnb laat in een verklaring weten positief te staan tegenover een nationaal registratiesysteem. Airbnb pleit voor 'een simpel en online systeem' dat het makkelijker voor hosts moet maken om zich aan de regels te houden. 'Een dergelijk systeem geeft steden tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in vakantieverhuur en helpt bij adequate handhaving', zegt een woordvoerder van de multinational in het persbericht.

Bij zo'n systeem krijgen verhuurders een uniek registratienummer dat ze verplicht moeten vermelden bij hun advertentie. Dat zou het makkelijker maken om te controleren of een bewoner een ruimte langer dan zestig dagen verhuurt of andere regels aan de laars lapt.

Het vakantieverhuurbedrijf heeft naar eigen zeggen eerder gesprekken gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken over een gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Het is nog niet duidelijk of en wanneer een registratiesysteem er daadwerkelijk komt.