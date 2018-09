Domino's wint lange strijd en mag deuren openen op de Haarlemmerdijk

Ondanks veel bezwaren uit de buurt gaat pizzaketen Domino's toch echt een vestiging openen op de Haarlemmerdijk. Daarmee lukt het de stad wéér niet om een fastfoodketen een nieuwe vestiging in de stad te ontzeggen.

'Na een langdurig vergunningstraject is de kogel door de kerk,' zo omschrijft de keten de situatie van de afgelopen maanden zelf in een persbericht. Al snel nadat bekend werd dat Domino's haar oog had laten vallen op het pand op de Haarlemmerdijk, kwam de buurt in opstand. Zij zaten niet te wachten op nog een pizzabakker in de straat.

Lees ook: Bewoners Haarlemmerdijk beginnen pizza-opstand: 'No Domino's!'

De ramen van het pand waar de vestiging komt werden volgeplakt met protestbrieven. 'Het gaat stank, herrie en veel andere overlast geven. Geen vergunning voor Domino's!!', las één van die protesten. 'Het wordt steeds meer gericht op de toerist en de Airbnb-bewoners', vertelde een bewoonster destijds aan AT5.

Lees ook: Nu lukt het wél; Dunkin' Donuts vestigt zich samen met ijswinkel in pand De Pijp

Vorig jaar zomer probeerde Domino's ook al om een vergunning te krijgen in de straat. Deze werd toen nog afgewezen door de gemeente. Nu is de vergunning dus toch verleend. Eerder deze maand was hetzelfde het geval voor een winkel van Dunkin' Donuts in de Pijp waardoor de gewenste stop op fastfood van de gemeente niet lijkt te werken.