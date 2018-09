Buurman zette gewonde graafmachinebestuurder onder douche: 'Het was niet best'

Er klonk een harde knal en daarna schoten getuigen het slachtoffer direct te hulp. Een man in een graafmachine raakte tijdens zijn werkzaamheden een elektriciteitskabel en raakte gewond.

Iemand uit de straat waar het gebeurde, de Hasebroekstraat in de Kinkerbuurt, hoorde de knal en bood ook eerste hulp. 'Het was een enorme knal. En toen zag ik al mensen erbij die met water aan het gieten waren over iemand heen', zegt de duidelijk aangeslagen buurtbewoner.

Lees ook: Ontploffing en twee gewonden door ongeluk met graafmachine Hasebroekstraat

'Onder de douche kalmeren'

'En toen begreep ik dat hij met zijn graafmachine een elektriciteitskabel heeft geraakt. En met genadeloze gevolgen. Maar gelukkig woon ik op de begane grond, dus ik kon mijn huis openstellen en ze konden hem onder de douche kalmeren.'

Twee wegwerkers zijn gewond geraakt, waarvan één voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht. Het slachtoffer heeft ernstige brandwonden opgelopen aan gezicht, borst en armen.

Wijk zonder stroom

Na het ongeluk zat een groot deel van de Kinkerbuurt zonder stroom. Deze stroomstoring is rond 14.00 uur opgelost.