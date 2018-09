Mishandelaar grensrechter Nieuwenhuizen moet land alsnog verlaten

Ibrahim C., die werd veroordeeld voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, moet Nederland verlaten. Hij mag de komende tien jaar ook niet terugkeren.

In 2013 werd de toen 16-jarige Ibrahim C. veroordeeld voor de betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de grensgrechter. Hij moest 14 maanden de cel in. De staatssecretaris besloot hem uit te zetten en hem te verbieden gedurende tien jaar om naar Nederland terug te keren. Hiertegen ging C. in beroep. De bestuursrechter heeft het beroep verworpen.

In 2016 werd de verblijfsvergunning van C. niet verlengd. Hij verdient echter nog een kans, zegt zijn advocaat, omdat hij in het verleden geen psychische hulp zou hebben ontvangen. Inmiddels is dit wel gebeurd. C. heeft alleen het Marokkaanse paspoort, ondanks dat hij in Nederland geboren en opgegroeid is. Hij werd, behalve de fatale mishandeling van de grensgrechter, voor meerdere strafbare feiten veroordeeld.

Op 2 december 2012 werd de 41-jarige Richard Nieuwenhuizen mishandeld op een voetbalveld in Almere door jeugdspelers van de amateurclub sv Nieuw Sloten. Nieuwenhuizen zakte later die dag in elkaar en overleed de volgende dag in het ziekenhuis.