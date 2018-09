Hittepil tijdens de Dam tot Damloop: 'Dit kan levens redden'

Tien UvA-studenten slikken zondag een zogenaamde 'hittepil' tijdens de Dam tot Damloop. Deze pil houdt de lichaamstemperatuur in de gaten en moet zo voorkomen dat renners oververhit raken. In 2014 was dit de doodsoorzaak van de zoon van Joost Fonville, groot voorstander van grootschaliger gebruik van de pil.

De hittepil bevat een temperatuursensor die kan worden uitgelezen via een app op de telefoon. Zo kunnen renners hun temperatuur in de gaten houden en ervoor waken dat ze niet oververhit raken. Want een te hoge lichaamstemperatuur kan leiden tot een dodelijke afloop, zo ondervond Joost Fonville.

Zijn toen 24-jarige zoon Arthur overleed in 2014 vlak nadat hij de finish van de Dam tot Damloop bereikte. Zijn temperatuur liep op tot 42 graden en zijn lichaam kon dat niet meer reguleren. 'Dat heeft mij ertoe aangezet om te zoeken naar de oorzaak van zijn overlijden', vertelt Fonville. 'Ik heb zelf ook veel gerend, maar wist niet dat dit bestond.'

Meer doen tegen oververhitting

Zo kwam Fonville in contact met het onderzoek naar de hittepil en sindsdien zet hij zich in voor de ontwikkeling ervan. Ook wil hij meer bekendheid voor het fenomeen oververhitting. 'Helaas gebeurt dat namelijk toch best vaak. Sinds Arthur zijn er in Nederland nog vier slachtoffers door gevallen. In 2016 gebeurde het zelfs nog een keer bij de Dam tot Damloop.' Volgens hem kan de hittepil dit voorkomen.

Daarnaast vindt hij dat hulpverleners meer gespitst moeten zijn op het verschijnsel zodat ze zo snel mogelijk kunnen beginnen met koelen. 'In Amerika zijn ze hier al veel verder mee, daar staan bijvoorbeeld koelbaden bij de finish van dit soort hardloopevenementen', vertelt Fonville. Hij zou dat ook graag in Nederland zien, maar dat is nog niet het geval. Door de aandacht voor de hittepil hoopt hij in ieder geval dat mensen zich meer bewust worden van het risico.

Zondag gaat hij kijken naar de Dam tot Damloop, maar met een dubbel gevoel. 'Op zich is hardlopen een feest, ik heb het veel gedaan en ik gun iedereen een heerlijk loopfestijn. Maar wees je ervan bewust dat dit kan gebeuren en ga een tandje lager als je je niet lekker voelt.'