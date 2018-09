Uber-chauffeurs krijgen hun geld niet uitbetaald

Chauffeurs van Uber trekken aan de bel omdat zij hun verdiensten niet uitbetaald krijgen. Het bedrijf bevestigt dat er inderdaad problemen zijn.

Een Uber-chauffeur vertelt aan AT5 dat hij en 'heel veel' collega's tevergeefs op hun geld wachten. Als ze bij Uber aankloppen worden ze niet veel wijzer. Er is iets mis, maar wat er precies mis is blijft een mysterie voor de chauffeurs.

Een woordvoerder van Uber zegt dat er inderdaad problemen zijn met de wekelijkse betalingen aan de chauffeurs. 'We zijn op de hoogte van het probleem en werken hard aan een oplossing voor chauffeurs die op Uber vertrouwen voor extra inkomen', zegt hij.

Wat het probleem precies is, wordt niet duidelijk. Het lijkt echter te gaan om een technische fout in het systeem van Uber. Wanneer de chauffeurs wel betaald zullen worden is vooralsnog onbekend.