Zwemverbod bij Sloterstrand om blauwalg

Het is momenteel verboden om te zwemmen in het water bij het Sloterstrand. Dat heeft te maken met blauwalg.

De hele zomer kampen de strandjes in de stad al met blauwalg en regelmatig werd zwemmen afgeraden, maar de kwaliteit van het water in de Sloterplas is momenteel zo slecht dat er een zwemverbod van kracht is.

Lees ook: Zwemmers niet bang voor blauwalg: 'Ik schrik er niet echt van'



'In het water van deze locatie is een blauwaloverschrijding geconstateerd', meldt de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). 'Bij een zwemverbod is er een grote kans om ziek te worden. Daarom is zwemmen verboden.'

Op Zwemwater.nl kun je van ieder strandje zien wat de waterkwaliteit is.