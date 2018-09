Vrouw gewond geraakt na ongeluk op A8 voor Coentunnel

Een eenzijdig ongeval op de A8 heeft gezorgd voor het afsluiten van de Coentunnel. Hierbij raakte één persoon gewond.

De bestuurder van de auto is 800 meter voor het ongeluk aangetroffen. Zij is met onbekend letsel door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, dat meldt de politie.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en waarom de bestuurder zo ver van de plek van het auto-ongeluk is aangetroffen, wordt door de politie onderzocht. De Coentunnel is inmiddels weer vrijgegeven.

We hebben goed nieuws te melden vanaf het Coenplein. De #A8 is daar weer vrij. Tevens zijn we op dit moment #filevrij ook nog. #fijneavond pic.twitter.com/m1EZdmsfjX