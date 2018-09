Kale en Kokkie euforisch: 'En PSV verslaan we ook, met 2-1'

Het was de dag van het grote nagenieten voor Kale en Kokkie. Ajax vierde zijn rentree in de Champions League gisteravond met een 3-0 op AEK Athene, de eerste overwinning na vier jaar in de Champions League.

Kale is zeker te spreken over de goede prestatie die geleverd is. 'Het is natuurlijk fantastisch als je de eerste wedstrijd, ondanks het feit dat AEK 'maar' AEK is, wint met 3-0. Hartstikke goede uitslag, staat als een huis. Klaar.'



'Bingo, daar lag die in'

Na de rust zat de sfeer er goed in bij het duo.'We kwamen net terug na de rust en bingo, daar lag die er in. Dan gaat het los, bij 2-0 wisten we al zeker dat we gingen winnen en dan komt er ook nog een toetje bij. Slagroom op de cake.'



Zondag speelt Ajax tegen PSV en Kokkie maakt zich niet druk. 'Gewoon weer een Champignons League wedstrijd, Ajax wint met 2-1'. Ook Kale lijkt niet van zijn stuk te krijgen. 'Voetbal is een simpel spelletje toch, klaar.'