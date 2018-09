College positief over 'toiletstickers' voor Amsterdammers met hoge nood

De gemeente is bereid om met horeca-ondernemers in gesprek te gaan om de zogeheten 'toiletsticker' in te voeren. Deze geeft aan dat iemand met hoge nood gratis naar de wc kan.

De Partij van de Ouderen vindt dat de gemeente het tekort aan openbare toiletten moet oplossen door cafés en restaurants een vergoeding te betalen voor het openstellen van hun wc's. Door middel van toiletstickers weten voorbijgangers die moeten plassen dat ze daar gratis terecht kunnen. Ook worden deze horecazaken opgenomen in de Hoge Nood App.

Blaaspatiënten

Niet alleen de partij van fractievoorzitter Wil van Soest heeft de wens om het aantal openbare toiletten te vergroten, ook de Maag Lever Darm Stichting ziet noodzaak: 'Er zijn 2 miljoen buik- en 1,5 miljoen blaaspatiënten in Nederland die vaker en dringender naar het toilet moeten. Ook 1,2 miljoen diabetici, 2,4 miljoen 65-plussers en 1,8 miljoen kinderen onder de tien jaar hebben vaker en/of dringender een toilet nodig dan gezonde mensen.'

Gastvrij

De gemeente zal niet alle ondernemers benaderen, alleen die in drukke verblijfsgebieden. Ook vindt het college het bieden van een financiële vergoeding een slecht idee: de gemeente en ondernemers zijn beiden verantwoordelijk om een gastvrije en toegankelijke stad te bieden.