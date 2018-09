Postbezorgers protesteren tegen combibundel: 'In Amsterdam absoluut niet'

Tientallen postbezorgers hebben vanochtend geprotesteerd voor het gebouw van PostNL aan de Johan Huizingalaan. De werknemers zijn het niet eens met de nieuwe plannen van het postbedrijf; de invoer van de combibundel.

De invoering van de combibundel houdt in dat de postbezorgers de post tijdens de ronde ook moeten sorteren, nu gebeurt dit nog in sorteercentra. De Amsterdamse bezorgers denken dat de vernieuwing ervoor zal zorgen dat de werkdruk te hoog wordt.

'Het wordt gewoon te veel'

'We hebben hier grachten, kelders, veel trappen, donkere portieken, het sorteren wordt gewoon te veel.' zegt een werknemer van de postfirma. PostNL laat weten dat ze goed over de invoer hebben nagedacht. 'We hebben het uitgebreid getest in meerdere grote steden en daarbij ook steden met een historische binnenstad. De reacties uit de testen zijn positief, dus we denken niet dat de invoer in Amsterdam een probleem zal zijn.'



Baanverlies

Het mogelijke baanverlies van de banen kan volgens PostNL niet anders. 'In de afgelopen tien jaar zijn het aantal poststukken per dag met twaalf miljoen gedaald. We willen dat de post betaalbaar en bereikbaar blijft, dus we nemen noodzakelijke maatregelen', aldus een woordvoerder.



Het is niet de eerste keer dat de postbezorgers staken. Afgelopen augustus legden de bezorgers ook al het werk neer.