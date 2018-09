Kickbokser Groenhart droomde altijd al over vechten in de Arena

Kickboksliefhebbers tellen af naar 29 september, het kickbokscircus Glory strijkt dan neer in de Johan Cruijff Arena. De echte build-up begon vandaag zoals het hoort, met de stare down tussen de boksers.

En Amsterdam wordt vertegenwoordigd door de 32-jarige bokser Murthel Groenhart, hij neemt het op tegen nieuweling Mohammed Jaraya uit Den Bosch. Het is voor het eerst dat hij in de Arena vecht. 'Toen ik 15, 16 jaar was, keek ik naar al die grootheden en toen dacht ik altijd: hier wil ik ook staan. En nu sta ik hier, dat is werelds.'

Wereldtitel

Groenhart werd vorig jaar wereldkampioen weltergewicht bij Glory, maar verloor deze titel eerder dit jaar. Zijn trainer Mike Passenier heeft hem sindsdien stevig onder handen genomen. 'We begonnen weer om zeven uur 's ochtends te trainen. Dan moet hij weer vroeg zijn bed uit, moet hij er weer voor werken en dan op een gegeven moment gaat het weer lopen. En dan zie je dat Murthel weer Murthel wordt.'

'Voor mij wordt het gewoon een gevecht, een pion in de ring die ik moet klaren. En dat ga ik gewoon doen 29 september', aldus Groenhart.