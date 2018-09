'Amsterdam raakt steeds verder achterop met wietlegalisering'

Ooit liep Amsterdam voorop als het ging om het gedogen van wiet en hasj, maar dat is de afgelopen jaren al lang niet meer zo. Internationaal gezien gaan er vele miljarden om in legale wiethandel en daar pikken we hier geen graantje van mee.

Dat is de conclusie van de Amerikaanse nieuwszender CNBC die langsging in Amsterdam. In Nederland kan je al tientallen jaren zorgeloos wiet kopen bij een coffeeshop, maar het kweken van de softdrug (en dus de bevoorrading van die coffeeshops) blijft illegaal.

Lees ook: ChristenUnie: coffeeshops horen ook bij 'Amsterdam rookvrij'

In andere landen, zoals de Verenigde Staten en Canada, is dat inmiddels wel legaal. En dat betekent niet alleen dat Amsterdam zijn koppositie kwijtraakt, maar er wordt ook niet geprofiteerd van de mondiale marihuanamarkt waar de komende jaren tot 125 miljard euro in rondgaat. 'Amsterdam blijft achter', stelt CNBC.

In de reportage van de Amerikaanse zender komt Joachim Helms aan het woord. Hij is een van de eigenaars van Green House Coffeeshops. Hij kan niet wachten tot het kweken van wiet legaal is. 'Uiteindelijk zal het wereldwijd gebeuren', voorspelt hij.