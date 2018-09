Herendispuut ontkent antisemitische liedjes en Duitse oorlogshelmen

Volgens herendispuut Atomos klopt er helemaal niets van berichten die vorige week in de media zijn verschenen. Buren van het studentenhuis klaagden onder andere over antisemitische liederen tijdens de kennismakingstijd.

Atomos is een herendispuut aan de Keizersgracht. Het is onderdeel van studentenvereniging ASC/AVSV. Tegenover Folia uitten buren van het dispuut vorige week hun ongenoegen over de luidruchtige kennismakingstijd van Atomos.

Er zou wekenlang met jeeps over de gracht gereden zijn, harde muziek geklonken hebben en er zijn verhalen over stinkbommen. Tijdens de ontgroening moesten leden een brug 'aflikken'. Maar buurtbewoners waren vooral verbolgen over leden met Duitse oorlogshelmen en het zingen van antisemitische liedjes.

'Wij wijzen de beschuldigingen met kracht van de hand en wensen een en ander te verduidelijken', schrijft het bestuur van Atomos vanavond in een schriftelijke reactie. 'Wij zijn erg geschrokken en aangedaan van de aantijgingen van antisemitisme. (...) Hoe de onterechte beschuldigingen zijn ontstaan, kunnen wij niet zeggen. Maar één ding weten wij zeker: antisemitische liederen zijn door onze leden niet gezongen.'

Amerikaanse helmen

Ook ontkent het bestuur dat leden Duitse helmen hebben gedragen. Het zou gaan om Amerikaanse helmen, die horen bij de Amerikaanse jeep. 'Dit vonden wij leuk en grappig. Dat dit overlast heeft veroorzaakt voor de buurt betreuren wij.'

Het bestuur zegt verder dat het wel meer wil ondernemen om de overlast voor buren 'te minimaliseren en het contact met de buurt te verbeteren'.