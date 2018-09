Java-eiland is al groen, gaan IJburgers nu ook hun gft scheiden?

Op IJburg gaat geprobeerd worden wat in het overgrote deel van de stad nog nooit gelukt is: het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Nog voor het einde van het jaar komen er groenbakken op het eiland te staan.

Initiatiefnemers hiervoor zijn Janneke Verwey en Jetka Rutgers van CoCasa, een organisatie waar onder andere lezingen over duurzaamheid worden gegeven. 'We zijn vorig jaar een petitie gestart en hadden binnen een maand duizend handtekeningen binnen', vertelt Jetka.

Mislukte poging

Maar Amsterdammers en afval scheiden zijn niet bepaald een gelukkige combinatie. Al tientallen jaren probeert de gemeente het op de een of andere manier voor elkaar te krijgen, in 2013 werd de laatste poging gedaan. Omdat veel Amsterdammers lak hadden aan wat voor afval in welke bak werd gegooid, was de compost die vrijkwam niet te gebruiken.

Volgens wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck gaat het dit keer wel lukken. 'We hebben geleerd uit de lessen van het verleden. We doen het op initiatief van bewoners, kleinschaliger en we zorgen ervoor dat de containers gesloten zijn, zodat we zeker weten dat er geen restafval inkomt', zegt Van Doorninck.



Met een pasje kan die container dan open worden gedaan. Zo werken er alleen mensen mee die het echt willen. Het afval scheiden op IJburg volgt op een proef die gedaan is op Java-eiland, de enige plek in Amsterdam waar het scheiden wel werkt tot nu toe.

Zeep van afval

Het GFT-afval dat daar wordt verzameld, wordt op verschillende manieren gebruikt. 'We maken er compost van, op het biogas dat vrijkomt rijden de vuilniswagens en zelfs de CO2 die vrijkomt gebruiken we in de kassen naast de afvalverwerking', zegt de wethouder. Zij hoopt dat in de toekomst in de hele stad het GFT-afval wordt gescheiden.

Bewoonster van Java-eiland Dineke Stam is blij met de proef bij haar voor de deur. 'Ik kreeg laatst aan artikel terug dat gemaakt was van mijn afval, een zeepje. Ik kan nu mijn handen wassen met m'n eigen afval', lacht Dineke.