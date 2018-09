Meerdere bomen omgevallen door storm, KNMI geeft code geel af

De herfst lijkt te zijn begonnen: naar verwachting gaat het deze ochtend behoorlijk regenen. Ook geeft het KNMI code geel af vanwege zware windstoten. De eerste bomen zijn al omgevallen.

De windstoten kunnen een snelheid bereiken van 75 tot 85 kilometer per uur. Vanavond gaat het mogelijk onweren en komen opnieuw zware windstoten voor van zo'n 90 kilometer per uur, waarschuwt het KNMI.

'Houd daar rekening mee als je de weg op gaat en pas waar nodig je rijstijl aan', adviseert Rijkswaterstraat Verkeersinformatie daarom op Twitter.

Op de A10 , A4 en A1 stond vanochtend al enige tijd file vanwege 'gevallen voorwerpen', meldde de ANWB. Het zou onder meer gaan om een verkeersbord. Daarnaast staat er momenteel file op de A5 tussen Amsterdam en Hoofddorp, vanwege gevallen hout op het wegdek.

Gevallen boom

In de Van Breestraat bij het Museumkwartier is de eerste boom al gesneuveld. 'Een meisje wilde net naar school gaan, ze heeft mazzel gehad', vertelt een omwonende aan AT5. 'Ze wilde net de deur uitstappen, toen de boom viel.'

Bovendien zou een bouwvakker geluk hebben gehad. 'Hij stond boven op het balkon toen de boom omviel en kon nog net naar binnen springen.'

Schade

Wel is een benedenwoning beschadigd geraakt door de boom, vertelt ze. Zo is het raam gedeeltelijk gebarsten. 'Misschien is er nog wel meer schade. De boom ligt nu nog voor de portieken.'

In de M.C. Addicksstraat in Slotermeer is inmiddels ook een boom omgevallen. Deze is op een auto terecht gekomen. De schade aan het voertuig lijkt nog mee te vallen.



Vluchten geannuleerd

KLM maakte gisteren al bekend van plan te zijn om zo'n 100 vluchten te annuleren vanwege de verwachte harde wind. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Ook kunnen vluchten vertraging oplopen. Reizigers wordt door KLM aangeraden zich goed te informeren.