Overvolle metro's op lijn 51 door minder beschikbare voertuigen

Het is vanochtend erg druk in de metro's van lijn 51. Er rijden er tussen 06.45 en 09.30 uur minder voertuigen op dit traject.

Dat zorgt voor overvolle wagons en reizigers die hun metro missen.



Lees ook: Opnieuw minder metrostellen op lijn 51: vertragingen tot twintig minuten

Het is de laatste tijd al vaker raak op lijn 51 in tijdens de spitstijden. De lijn doet in Amsterdam dienst als metro en rijdt in Amstelveen als sneltram. Op het traject zijn regelmatig verstoringen, mede omdat er geen 'normale' metro's kunnen rijden om defecte metrostellen te vervangen.

Lees ook: Problemen lij 51 pas in 2020 verholpen: 'Ze willen toch mensen uit de auto hebben?'