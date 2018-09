Winkelend publiek Kalverstraat trapt massaal in nep-superster

Zet een zonnebril op en laat je vergezellen door twee beveiligers en heel Amsterdam denkt dat je een superster bent.

Dat blijkt uit een experimentje van Bondgenoten, het kanaal van YouTubers Yasmin, Jaap en Benjamin. Zij waren benieuwd wat er zou gebeuren als Yasmin als wereldberoemde zangeres door de stad zou lopen. Gaan mensen staren, willen ze een selfie maken?

Het antwoord is ja. De ene na de andere voorbijganger vroeg Yamin om een fotootje. Bovendien vertellen de 'fans' dat ze de muziek van Yasmin erg goed vinden. Op de vraag wat haar favoriete nummer van Yasmin is, antwoordt een meisje: 'I love all of them.'