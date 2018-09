Politie start onderzoek naar hardhandige beroving Surinameplein

De politie is op zoek naar de twee daders die in de nacht van 12 op 13 september een vrouw hardhandig hebben beroofd in de buurt van het Surinameplein in West. Daarbij raakte de 37-jarige vrouw zwaargewond nadat ze werd meegesleurd door de auto van de daders.

De Amsterdamse vrouw wandelde 13 september rond 00.30 uur over de Haarlemmermeerstraat toen ze werd aangesproken door twee jongens in een donkere auto. Zij vroegen haar de weg, maar als snel bleek dat ze meer wilden van de vrouw. Toen zij op haar telefoon de route waar de jongens om vroegen liet zien, greep één van de jongens haar telefoon.

Doordat ze de telefoon niet meteen los liet, werd ze meegesleurd toen de jongens er van door wilden gaan. Op dat moment raakte een wiel van de auto haar voet waardoor er daar een grote wond ontstond. Daarnaast sloeg één van de jongens op haar in en gebruikten ze pepperspray.

De politie heeft nu een opsporingsbericht uitgebracht om de daders van de in hun ogen 'laffe beroving' te vinden. Het gaat om twee licht getinte jongens tussen de 15 en 18 jaar. Na het incident zijn zij met hun donkerkleurige auto gevlucht in de richting van de Cornelis Lelylaan en de A10.