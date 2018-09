Lhbti'ers nemen intrek in Roze Hallen: 'Heel veilig gevoel'

De 'Roze Hallen', het eerste appartementencomplex speciaal voor lhbti'ers van boven de 55 jaar, wordt vandaag officieel in gebruik genomen. De Straten van Amsterdam mocht alvast binnen kijken.

Dat er in het gebouw alleen lhbti'ers wonen is belangrijk, zo vertelt een van de bewoners. 'Je levenswijze, hoe je je leven vorm hebt gegeven, met wie je het doet of hoe je het doet; dat is geen issue, daar heb je het niet over. Dat is gewoon, dat weten we van elkaar. Doordat dat helemaal niet meer bestaat, heb je gewoon een heel erg veilig en prettig gevoel', vertelt Karleen Veenker, een van de eerste bewoners.

14 appartementen

Het complex biedt ruimte aan veertien appartementen. De woningen zijn vrijwel energieneutraal door zonnepanelen op het dak. Er is geen gas aangelegd en de gebruikte materialen zijn allemaal hoogwaardig. Het project is uitgevoerd door een zelfbouwgroep van toekomstige bewoners.

Het initiatief voor het bijzondere seniorencomplex aan de Bilderdijkkade komt van Oud Forever, dat in 2006 werd opgericht.