Achtbanen en klimtoestellen in RAI: grootste editie ooit voor pretparkbeurs 

De RAI staat vanaf 25 september drie dagen lang vol met attracties, klimtoestellen, achtbanen en ander pretpark-apparatuur.

Want dan is de derde Amsterdamse editie van de Euro Attractions Show (EAS). Het moet de allergrootste editie ooit worden. Waar er de laatste keer slechts twee hallen waren afgehuurd zijn dat er nu wel zeven.

Het startsignaal wordt gegeven door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). De staatssecretaris wordt hierbij geholpen door de aanwezige mascottes van pretparken. Op de beurs zijn onder meer ook directieleden van de Efteling, Disneyland en Walibi te gast.

Virtual reality

Tijdens de expositie worden de nieuwste attracties en technieken tentoongesteld. Met meer dan honderd categorieën aan producten is er veel te zien. Op het gebied van virtual reality wordt veel innovatie verwacht. Naast vr-spellen wordt de techniek straks ook voor meer ingezet; er wordt een virtuele wachtruimte verwacht waarin je kunt rondlopen voordat je een achtbaan ingaat. Hiermee worden saaie en lange wachtrijen misschien verleden tijd.

Benieuwd naar de nieuwste attracties? Even langsgaan is voor de gewone Amsterdammer wel een duur geintje. De entreeprijs voor enkel de expositie is minimaal 100 euro. Als je de hele beurs wilt meemaken loopt die prijs op tot een kleine 400 euro.