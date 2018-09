Gemeente en ministerie kijken naar mogelijkheden reparatie Urbanuskerk

De gemeente Amstelveen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan samen kijken of er geld richting de zwaarbeschadigde Sint-Urbanuskerk kan gaan. Ook bewoners hebben inmiddels een inzamelingsactie gestart om de door brand beschadigde kerk op te lappen.

Het initiatief komt van D66'er Vera Bergkamp en Christenunie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Het ministerie heeft inmiddels ingestemd met het verzoek. Wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Naast de hulp van 'hogerop', is er ook een landelijke inzamelingsactie om geld in te zamelen. In De Telegraaf staat morgen een advertentie waarin wordt gevraagd geld te doneren. Men kan geld overmaken of via een sms eenmalig drie euro doneren.

Ravage

Afgelopen zaterdag ontstond een flinke brand in de Urbanuskerk. Dat kwam vermoedelijk door een mankement in de meterkast. De schade aan de kerk is enorm, liet een woordvoerder van de brandweer aan AT5 weten. Ondanks de ravage staat de 65 meter hoge toren nog overeind. 'De toren was ook niet onderdeel van de brand, maar zolang de brand nog niet meester was, konden we niet zeggen dat hij ook vrij van vuur bleef.'

