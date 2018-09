Glennis Grace gaat nu eerst lekker op de bank liggen

Ze wordt inmiddels in Amerika herkend op straat, een tour door de VS zit er aan te komen maar Glennis Grace gaat nu eerst vooral lekker 'thuis zijn''- in Amsterdam.

Het avontuur in America's Got Talent eindigde voor de Jordanese zangeres in de finale maar haar naam is gevestigd. 'Dat is wel gek maar dat is alles waar je van gedroomd hebt. Ik had op een finaleplek gehoopt en dat is gelukt. Heel mooi.'

Er staat dus van alles op de planning maar first things first. 'Ik ga eerst even kleren wassen en lekker rustig op de bank liggen. Gewoon lekker met z'n drietjes thuis zijn.'