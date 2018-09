Rob geleidt blinde hardloopster Nijash bij Dam tot Damloop

Is dat niet lastig? Zonder zicht een marathon lopen? Ondanks de vanzelfsprekende moeilijkheden, is het goed te doen. Zo bewijst dit koppel uit Aalsmeer. Want de oplossing is simpel: een rode band.

Door middel van de rode band, wordt de sinds haar achttiende blinde Nijash Karanja 'begeleid' door haar partner Rob. Dat valt op: 'Soms zeggen ze 'ben je haar aan het uitlaten? Of word je zelf uitgelaten?'

Maar Rob is eraan gewend en noemt zichzelf voor de grap de blindengeleidehond van Nijash. Ze verloor haar zicht op achtienjarige leeftijd door een auto-immuunziekte. Maar dat heeft geen impact gehad op de hardlooppassie van de Keniaanse.

Voor vallen of botsingen is ze niet bang, sterker nog: ze is het gewend. 'Soms gaat het gewoon mis. Dan val ik, maar ik sta op en ga gewoon door. Klaar.' De Keniaanse renners zijn - natuurlijk - volgens het tweetal veel sneller, maar het duo hoopt een toptijd neer te zetten: 1.18 of 1.20.