Artis-dierenarts Marno Wolters krijgt Frans Banninck Cocq-penning

Marno Wolters, onder andere dierenarts voor Stichting AAP en Artis, heeft vandaag van loco-burgemeester Laurens Ivens de Frans Banninck Cocqpenning gekregen. Dat gebeurde vanwege zijn jarenlange bijdrage aan de dierengeneeskunde en dierenwelzijn in de stad.

Wolters was medeoprichter van de Spoedkliniek voor Dieren, in 1993 in Amsterdam. Daarmee legde hij de basis voor het huidige Medisch Centrum voor Dieren, het grootste particuliere dierenziekenhuis in de lage landen.

Daarnaast is Wolters voorzitter van de Stichting Daadwerkelijk dierenwelzijn, een stichting die mensen helpt bij de verzorging van hun huisdieren. Bijvoorbeeld als het om gezinnen gaat met een laag inkomen.

Hoe dan ook, de gemeente spreekt van Wolters als voorbeeld en inspiratiebron: 'Marno Wolters is nog steeds werkzaam als dierenarts bij Artis, Stichting AAP, Dierenkliniek Europaplein en de Toevlucht. Voor natuurbehoud en bescherming van bedreigde diersoorten heeft hij zich ook over de grenzen ingezet, bijvoorbeeld in Iran, waar de heer Wolters zijn uitgebreide kennis deelde met mensen van de Teheran Zoo.