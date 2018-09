Budget jeugdzorg regio vermoedelijk met tientallen miljoenen euro's overschreden

Het budget voor de specialistische jeugdzorg wordt waarschijnlijk met liefst 33 miljoen euro overschreden. Daar houdt de gemeente rekening mee, schrijft Het Parool op basis van een brief van Marjolein Moorman aan de raad.

Jeugdzorg beschikt over 164 miljoen euro, bedoeld voor de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Daarvan neemt Amsterdam liefst 110 miljoen euro voor zijn rekening. Het is overigens niet bekend welke regio verantwoordelijk is voor het overschrijden van het budget of wat de verdeling daarvan is.

Steeds meer kinderen hebben specialistische jeugdzorg nodig. In Amsterdam alleen zou het gaan om zo'n 10.000 kinderen. Het gevolg is dat de kosten voor de gemeente te hoog worden, aldus Het Parool.