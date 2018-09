BSA richt dodencel Havenstraat in als gedenkplaats voor verzetsheldin Hannie Schaft

De British School of Amsterdam, de nieuwe eigenaar van de gevangenis in de Havenstraat, heeft benadrukt dat zij streeft om het oorlogsverleden van de gevangenis in de Havenstraat te blijven herdenken.

In de gevangenis zat verzetsheldin Hannie Schaft in een dodencel, wachtend op haar executie in de duinen bij Bloemendaal. Toen bekend werd dat de organisatie het grotendeels in slechte staat verkerende pand overnam, vreesden veel mensen voor het behoud van de historie van het gebouw. Zo zei Simon Bornstein, voorzitter van bewonersorganisatie Wijkraad Amsterdam Zuidwest, dat hij bang is dat de dodencel verloren zal gaan en daarmee een belangrijk onderdeel van geschiedenis.

Cellen behouden

Klein probleem: het is vrijwel onmogelijk om te achterhalen in welke cel Schaft vastzat. Dat bevestigt, na het Nederlands instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), nu ook de British School of Amsterdam. 'Vanaf het begin van het aankoopproces drie jaar geleden, hebben we het verleden van het gebouw willen behouden en herdenken. We hebben vanaf het begin aangegeven dat we minstens één cel willen behouden voor historische en educatieve doeleinden.'

Lees ook: 'Dodencel verzetsheldin Hannie Schaft mogelijk gesloopt'

De school vervolgt dat geprobeerd is om te achterhalen in welke cel Schaft zat, maar dat ook zij deze vraag niet kunnen beantwoorden.

Gedenkplaats

Maar er is wel ander goed nieuws: 'Uit respect voor Hannie Schaft, het Nederlands verzet en alle politieke gevangen wereldwijd zullen wij een cel op de derde verdieping van de voormalige vrouwenvleugel als gedenkplaats in stand houden, en hopen deze ruimte te kunnen vullen met archieven en historische voorwerpen'.

Naast Hannie Schaft, zaten ook Gerrit van der Veen en de familie Frank in de gevangenis. Ook hun cellen zijn onbekend.