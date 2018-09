Wethouder Groot Wassink overweegt 'naming and shaming' in strijd tegen discriminerende bedrijven

De inzet van mystery guests, een zwarte lijst van bedrijven waar de gemeente geen zaken meer mee doet, en mogelijk zelfs naming and shaming. Wethouder Sociale Zaken Groot Wassink (GroenLinks) wil de strijd aangaan met bedrijven in de stad die discrimineren. 'Er moet een keer een punt komen waarop je meer kunt doen dan alleen schande ervan spreken, de vrijblijvendheid moet er vanaf', zo zegt hij vanavond in AT5's Park Politiek.

Groot Wassink noemt arbeidsmarktdiscriminatie 'een monster'. 'Omdat het mensen aan de kant zet. We weten dat het een probleem is, maar mensen melden het ook niet altijd, daarom wil ik ook heel graag een campagne om de aangiftebereidheid te vergroten.'

Mystery guests

Maar Groot Wassink wil ook achter de bedrijven zelf aan. Hij wil daarom mystery guests gaan inzetten. 'Net zoals in de horeca, als mensen op grond van hun huidskleur of afkomst niet binnen komen, dan heb je wel iets in handen. Ik wil er een beetje vanaf dat we allemaal 'schande' spreken van dit thema, maar er vervolgens niks aan doen.'

Lees ook: 'Amsterdamse uitzendbureaus werken massaal mee aan discriminatie'

Naming and shaming?

De vraag is of de gemeente dan ook de namen bekend gaat maken van bedrijven die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie. Groot Wassink: 'Dat is absoluut iets wat ik overweeg. Ik wil het plan over een maand of twee in de gemeenteraad bespreken, dus het is niet netjes om nu alles concreet te zeggen, maar naming and shaming is absoluut één van de aspecten.'

'Vrijblijvendheid moet er vanaf'

Ook vindt hij dat de gemeente geen zaken meer zou moeten doen met zulke bedrijven. 'Als wij een bedrijf hebben dat aantoonbaar gediscrimineerd heeft, dan moet je gewoon zeggen: dat is afgelopen. Je kan nog denken aan three strikes out of zoiets, maar er moet een keer een punt komen waarop je meer kunt doen dan alleen schande ervan spreken, ik denk dat iedereen daar ook onbehagen bij heeft, de vrijblijvendheid moet er vanaf.'

Kijk hier naar het hele gesprek met wethouder Groot Wassink