Jong Ajax ten onder in Deventer: achterstand nu 5 punten

Na zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie staat Jong Ajax al op vijf achterstand op koploper Go Ahead Eagles. De onderlinge kraker vanavond in Deventer werd met 2-1 verloren.

Het duel werd in de eerste helft nog onderbroken wegens onweer en hevige regenval. Jong Ajax stond op dat moment al 1-0 achter door een doelpunt van Richard Van der Venne. De onderbreking bleek welkom, kort na de hervatting kopte Dani de Wit knap raak voor de gelijkmaker.

Maar Go Ahead in de tweede helft toch nog aan het langste eind. In de 59e minuut kwamen de Deventenaren op 2-1, een voorsprong die daarna niet meer in gevaar kwam.