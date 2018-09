Expositie Kamp Seedorf: ‘Op "Damsko Strijder" hadden we zuiniger moeten zijn'

Liefhebbers van de streetart van kunstcollectief Kamp Seedorf kunnen de aankomende twee weken hun hart ophalen in de ADAM-toren. Onder de naam: ‘Semi Permanent 2011-2018’ worden de bekendste, maar ook nieuwe werken van de kunstenaars tentoongesteld. Een échte Kamp Seedorf aan je eigen muur kan ook, de werken worden namelijk verkocht.

Bjorn Schipper, de initiatiefnemer van de expositie, is zo trots als een pauw dat de werken er hangen. Anderhalf jaar geleden vroeg hij de kunstenaars of ze mee wilde werken aan de tentoonstelling. ‘Het duurde even voordat het af was, de meeste werken moesten namelijk op canvas gedrukt worden’.

Lees ook: 'Clarence' en 'Edje' figureren in fietstour Kamp Seedorf

Streetart wordt echte kunst

Kamp Seedorf mag dan al sinds 2011 bestaan, echte bekendheid kregen ze na het plaatsen van ‘Damsko Strijder’ een tekening van wijlen burgemeester Van der Laan aan de Wibautstraat vorig jaar februari. Een maand later werd deze tekening door het reinigingsbedrijf van vervoersbedrijf GVB verwijderd. ‘Als we daar nu achteraf over nadenken is het bizar dat dat gebeurd is, daar hadden we veel zuiniger op moeten zijn denk ik’ aldus Schipper.

De intitiatiefnemer ziet wel dat streetart in het algemeen steeds meer gezien wordt als kunst. ‘Het is goed dat er vanuit de gemeente ook steeds meer aandacht komt voor de straatkunst, want voor je het weet haal je hele waardevolle kunstwerken weg.’

Lees ook: Kamp Seedorf overdonderd door vraag naar shirts 'Damsko Strijder'

Zomaar de ADAM-toren inlopen om een kijkje te nemen heeft niet zoveel zin. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de Instagram-pagina van Kamp Seerdorf. Er zal dan om de zoveel tijd een rondleiding georganiseerd worden.