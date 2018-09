'Ik wil een vrouwelijke huurmoordenaar spelen, en niet omdat m’n kind kwijt is'

Onlangs werd ze voor haar rol van advocaat-stagiair Sabia in de serie Zuidas genomineerd voor een Gouden Kalf. Het is de rol waarin actrice en theatermaker Jouman Fattal (25) veel van zichzelf goot, want ook zij is een echte activist in een harde wereld.

Voor het nieuwe onderdeel in het AT5-programma De Straten van Amsterdam genaamd 'De Straten: Binnenskamers' zoekt AT5 bekende en bijzondere Amsterdammer thuis op voor een een-op-een interview. 'Ik heb niet echt een huis hoor', zegt Jouman in al haar extraverte bescheidenheid als we haar kamer binnenlopen, gepositioneerd tussen de Mozes en Aäronkerk en het achterste deel van de markt op het Waterlooplein in. Ze woont er met twee huisgenoten.

Onderweg naar huis vertelt ze hoe anders bepaalde mensen in de toneel- en filmwereld haar behandelen, nu ze een Gouden Kalf-nominatie op zak heeft. 'Ik heb het idee dat sommige mensen ineens respect en ontzag voor me hebben, vanwege de nominatie, terwijl ik denk 'what’s in a name?'. Dan wordt er een beetje ongemakkelijk gedaan, en het zijn vaak ook de wat belangrijkere mensen waar ik mee te maken heb. Ik ga daar persoonlijk heel slecht mee om, maar ik denk dat dit wel vaker gebeurt als je iets doet in je leven wat mensen cool vinden.'

Activisme

De rol van Sabia in Zuidas gaf haar bekendheid bij het grote publiek, maar Jouman heeft al vaker rolletjes gehad in bekendere series als Moordvrouw en Flikken Maastricht.

Maar aan alles is te merken dat haar hart ligt bij theater. Daar kan ze haar ei kwijt. 'Ja wat was er eerder, mijn activisme óf het theater maken? Ik ben zo van huis uit grootgebracht dat je iets vindt van maatschappelijke problematiek, en daar over nadenkt. Ik vind het ook mijn taak als ik mezelf kunstenaar noem om mensen niet alleen mooie dingen te laten zien. Maar ook om ze te troosten, mijn fouten aan hen te tonen en belangrijke maatschappelijke vragen te stellen.'

Jouman Fattal in de repetitieruimte in Theater Frascati

Rust

Wat Jouman pas geleden nog van thuis heeft meegekregen, is rust. Als een echte workaholic was het haar tot voor kort niet vreemd zo bezeten te zijn van werk, dat andere dagelijkse dingen er wel eens bij inschoten. Zo vergat ze een paar maanden terug zich nog in te laten enten voor haar vakantie naar Thailand. 'Ik had in een drukke periode een tijd terug een soort burn-out. Ik wist niet meer waarvoor ik het allemaal deed, en ik deed veel werk dubbel. Ik had heel vaak huilbuien. Toen zei m’n moeder tegen me dat ik tien dagen bij haar en m’n vader moest komen logeren. Ik liet mijn telefoon en laptop thuis, zonder internet, alleen maar lezen. M’n ouders zorgden voor me, ik was lekker even bij papa en mama. Sindsdien doe ik het op vakantie altijd zonder internet.'

Limbo

Een foto en een zelfportret van kunstschilder Frida Kahlo hangen thuis aan haar muur tussen een Gustav Klimt en een Banksy in. 'Ze maakte gewoon weirde surrealistische shit. Ze maakte bijvoorbeeld een zelfportret vlak nadat haar man haar had bedrogen. Ze knipte haar haar kort en trok zijn pak aan, zij wilde ook even de man zijn.'

Net als in de geest van Kahlo noemt Jouman zich een feminist. Haar nieuwe toneelstuk 'Limbo' waarvan ze samen met Tine Cartuyvels op 19 oktober de première doet in theater Frascati, heeft ook een sterk feministisch karakter. 'Dat is bloed', wijst Jouman naar vloer in de repetitieruimte. 'Dit is het resultaat van een week vormonderzoek. We proberen een absurde hel te creëren, waarin twee vrouwen elkaar tegenkomen. Zij ontdekken daar hoe andere vrouwen in de geschiedenis zijn gestorven.' In het stuk komen personages als Jean D’ Arc, maar ook het Shakespeare-personage Ophelia en Sneeuwwitje voor.

Jouman thuis voor haar muur met 'kunsthelden'

'Een belangrijke vraag voor de tijd waarin we nu leven vind ik 'hoe nu verder?'. We hebben de hele metoo-beweging gehad, en er is een groep mannen op komst die zich bedreigd voelt in hun man zijn. Dat begrijp ik, maar de vraag is hoe gaan we verder vanaf hier.'

Huurmoordenaar

Dit is ook het soort vragen dat Jouman graag in haar werk behandelt, maar op de vraag wat voor een rol ze nú graag zou vertolken, komt een verrassend antwoord. 'Huurmoordenaar.' Maar ook hier achter schuilt een activistische reden. 'Zoals 'Leon the Professional' alleen dan een vrouw. Vaak als vrouwen een huurmoordenaar spelen, is dat omdat ze hun kind kwijt zijn of omdat ze een boze moeder zijn. Mannen hoeven toch ook niet hun kind kwijt te zijn om een huurmoordenaar te spelen? Ik wil gewoon een heel graag een huurmoordenaar spelen.'

