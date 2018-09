Hulpverleners GGZ InGeest maken zich zorgen over veiligheid na twee wurgpogingen

Hulpverleners van zorginstelling GGZ InGeest maken zich zorgen over hun veiligheid. In 2016 vond er zelfs twee keer een wurgpoging plaats.

Trouw onderzocht het geweld tegen hulpverleners op de gesloten afdeling bij zorginstelling InGeest. Zij spraken met medewerkers, managers en ondernemingsleden, die hun grote zorg uitten. Volgens hen zou hun veiligheid bedreigd worden door de personeelstekorten, complexere patiënten en het verminderd gebruik van de isoleercel. Dit zorgt volgens de ggz-medewerkers voor extra risico's. Ook het feit dat de hulpverleners en zorginstellingen vrijwel nooit aangifte doen, zou ervoor zorgen dat de patiënten een 'vrijbrief' hebben om geweld te plegen.

Wurging

Twee medewerkers van GGZ InGeest kregen in 2016 zelfs met een poging tot wurging te maken. De gesloten inrichting zou niet goed genoeg voorbereid zijn op deze maten van agressie en geweld. Een van de hulpverleners vertelt tegen Trouw dat dit een 'bijeffect' is van de verandering in de zorg. Dit veroorzaakt een onveilig gevoel op de werkvloer.

Geen registratie

Het onderzoek toont verder aan dat er bijna geen gebruik gemaakt wordt van het registratiesysteem, omdat geweld erbij zou horen. Dit zorgt ervoor dat er geen vervolgingen mogelijk zijn en het voor de hulpverleners onduidelijk is waar de grens ligt. Ook het gesprek over geweld en een onveilig gevoel is volgens de medewerkers taboe. GGZ InGeest zegt zich hier niet in te herkennen en juist veel verbeterd te hebben sinds de twee wurgpogingen.