Vanaf volgend jaar direct vliegen naar Las Vegas

Je spaargeld verspelen in een casino of even snel trouwen is vanaf volgend jaar nog makkelijker. KLM vliegt per 6 juni direct tussen Schiphol en gokmekka Las Vegas.

Op dit moment kun je alleen met een tussenstop van de ene naar de andere sin city reizen. Maar KLM brengt daar verandering in. Volgend jaar vliegt er drie keer per week een 'Dreamliner' op en neer.

'Door Las Vegas toe te voegen als KLM's nieuwste bestemming, kunnen we onze klanten nog meer vluchtverbindingen bieden naar en van de Amerikaanse westkust', zegt ceo Pieter Elbers tegen USA Today.

KLM krijgt binnenkort overigens ook concurrentie op de dertien directe vluchten naar de west coast. Ook de Amerikaanse vliegmaatschappij United wil een graantje meepikken nu Amsterdam weer opkomt in de vaart der volkeren.