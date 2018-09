Banden van dertig auto's lek gestoken in een week tijd

Zou de dader een hekel hebben aan auto's? Of vindt hij het gewoon leuk om te doen? In de afgelopen week zijn aan de Nieuwendammerdijk in Noord de banden van dertig auto's lek gestoken.

Bij sommige auto's zijn meerdere banden leeg geprikt. Voor zover bekend is de dader nog niet gevonden. De Wegenwacht heeft er in ieder geval zijn handen vol aan.