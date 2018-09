Laatste week voor stadsstrand Blijburg: 'Ik verlies mijn levenswerk'

Blijburg, het populaire stadsstrand op IJburg, sluit 1 oktober definitief de deuren. Vijftien jaar lang was het een hotspot. 'Ik verlies mijn levenswerk', zegt eigenaar Stanja van Mierlo.

In NRC Handelsblad vertelt de geboren Amsterdamse uitgebreid over Blijburg. Ze dacht nog jaren te kunnen blijven, maar omdat de gemeente versneld IJburg wil uitbreiden moet ze toch vertrekken. Want blijven tussen de hijskranen en bouwvakker ging in tegen de filosofie van het paradijsje. 'We zouden veertig procent minder omzet hebben gedraaid', zegt Van Mierlo. Ze liet daarom zich uitkopen.

Van Mierlo is 'niet boos, vooral heel trots'. Ze vertelt in de krant dat ze met de gemeente 'op een nette manier' uit is gekomen. Toch gaat ze haar levenswerk enorm missen. Ze denkt dat Blijburg 'ongenadig veel geld verdiend' heeft voor de gemeente, omdat het strandje IJburg op de kaart zette en aantrekkelijk hield.

Met een driedaags festival komt er volgende week toch een einde aan Blijburg. Van Mierlo neemt dan een sabbatical, maar sluit niet uit over een paar jaar terug te komen met een nieuw Blijburg.