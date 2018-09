Jans zocht wekenlang naar vermiste kat Mars: 'Blij dat ie terecht is'

Gewapend met een speaker zocht Jans Stroeve van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten wekenlang 's nachts in de omgeving van Schiphol naar de vermiste kater Mars. Afgelopen nacht wist ze de kat eindelijk te vangen.

'Hij is daar ergens bij gate vijf van de kar gevallen', vertelt Jans. Mars ontsnapte op 2 augustus uit zijn bench toen hij het vliegtuig werd ingeladen om samen met zijn baasje Sandra en kat Gum naar Curaçao te emigreren.

De kat werd zo'n drie weken geleden door vliegtuigspotters gespot, maar tot grote frustratie van Jans mocht er op de luchthaven zelf niet gezocht worden. 'Van Schiphol mocht je geen een keer het terrein op om hem te zoeken. Die lieten ons echt niet toe.' Jans denkt dat ze de kater anders al veel eerder gevonden zou hebben.

Op en rond de luchthaven werden flyers verspreid en ook werden omwonenden van Schiphol ingelicht. Uiteindelijk zag buurtbewoner Yvonne de kat gisteren ineens bij haar huis in Badhoevedorp. Mars bleek al het eten van haar eigen kat te hebben opgegeten. 'De volgende ochtend was het bakje leeg. Gisteravond zag ik ineens een rood-witte kat langslopen.'

Vangkooi

Jans ging meteen op de melding af en zag Mars verderop in het riet zitten. De kat dook echter weg toen hij het licht van de zaklamp zag. Ze besloot daarom om een vangkooi neer te zetten en om drie uur 's nachts terug te keren. Helaas bleek Mars niet in de kooi te zitten. Ze keerde terug naar huis, maar besloot het vanochtend om half zeven opnieuw te proberen. Toen zat hij wél in de kooi.

Al die tijd onderhield Jans contact met eigenaresse Sandra op Curaçao. Die kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat Mars terecht was. 'Ik ben echt superblij. Hij is wel wat afgevallen zo te zien. Maar dat kon toch geen kwaad. Hij moest van de dierenarts een kilootje afvallen, nou dat is gelukt.'

Ondanks zijn grote avontuur, maakt Mars het goed. Hij blijft de komende twee weken in de opvang om aan te sterken. Ondertussen gaat Sandra kijken hoe zij Mars bij haar en Gum op Curaçao krijgt.