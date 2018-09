Angst op Jordanese basisschool om flessengooier

De Theo Thijssenschool in de Westerstraat is al maandenlang het doelwit van een flessengooier. Zelfs kinderen lopen het risico om geraakt te worden.

Dat blijkt uit een brief aan de ouders van de school, meldt Het Parool. Daarin noemt de directeur het een 'zeer angstige en zorgwekkende situatie'.

Voor de zomervakantie waren kinderen en ouders voor het eerst het doelwit van de flessengooier. Vorige week vloog er weer een glazen fles in hun richting. En de conciërge veegt vrijwel dagelijks glasscherven op van flessen die buiten schooltijd zijn gegooid. De basisschool kreeg ook nog eens een dode muis in de brievenbus.

De school vermoedt dat er een buurman of -vrouw boos is op het geluid van spelende kinderen. De school zit pas twee jaar op de huidige locatie. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen. Kinderen mogen niet meer op een deel van het schoolplein komen en er is een net boven de speelplaats gespannen om flessen te stoppen.