Ajax zelfverzekerd naar kraker tegen ongeslagen kampioen PSV

Het is misschien een beetje vroeg om in de zesde speelronde al over een kampioenswedstrijd te spreken, maar het duel tussen PSV en Ajax vanmiddag kan cruciaal zijn in de strijd om de landstitel.

De kenners zijn het er al lang over eens: PSV en Ajax strijden dit seizoen om de titel. En vanmiddag staan de twee ploegen om 16.45 uur voor het eerst tegenover elkaar. Net als vijf maanden geleden, toen PSV met 3-0 won en daarmee de schaal veroverde. Maar vandaag is Ajax sowieso niet de underdog.

Lees ook: Ajax-fans euforisch: 'Die Tagliafico was niet normaal'

PSV verliest zelden in eigen huis van Ajax, is inmiddels sowieso twee jaar ongeslagen in het Philips Stadion en verspeelde dit seizoen nog geen enkel punt. Maar het huidige Ajax dat afgelopen week nog met 3-0 van AEK won (PSV verloor met 4-0 tegen Barcelona) zal met niets minder dan de winst genoegen nemen in Eindhoven.

Drie twijfelgevallen

Als Ajax daadwerkelijk wint, neemt het de koppositie in de Eredivisie over. Bij verlies kijkt de ploeg van Erik ten Hag meteen tegen een achterstand van vijf punten aan op de koploper en regerend kampioen.

Hoewel Ajax op papier een indrukwekkendere selectie dan PSV heeft, is het nog de vraag wie er wel en niet kan spelen. Veteraan Klaas-Jan Huntelaar is een twijfelgeval, net als talenten Matthijs de Ligt en David Neres. Ten Hag maakt zich geen zorgen; jongens als Carel Eiting en Donny van de Beek staan te popelen om hun steentje bij te dragen.