Metroverkeer langzaam weer opgestart; GVB werkt via noodscenario

Een mobilofoonstoring zorgt zondagochtend voor grote problemen bij het GVB. Veel metro's konden lange tijd niet rijden. Ook trams en bussen hadden last van de communicatiestoring.

Rond 5.30 uur werd de storing gemeld bij het GVB, tot ongeveer 9.45 uur lagen de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 plat. Daarna werd het verkeer langzaam weer opgestart. De verwachting is dat de verstoring tegen 11.00 uur grotendeels is opgelost. 'Door de mobilofoonstoring kunnen de metrobestuurders niet uitrijden', zei een woordvoerder van het GVB eerder op de ochtend tegen AT5.

Noodscenario ingesteld

De storing in het communicatiesysteem is nog niet verholpen maar door een noodscenario in werking te stellen, kan het GVB gebruikmaken van een alternatief communicatiesysteem.

De storing bleef niet beperkt tot de metrolijnen. Ook de tramlijnen 5 en 26 kenden enige tijd problemen. Tram 5 reed ingekort en op lijn 26, van en naar IJburg, werden door het GVB pendelbussen ingezet. Buslijnen 22, 34, 35 en 38 reden ook korte tijd niet, maar daar wordt de dienstregeling nu weer opgestart. De pontjes varen wel gewoon.

Problemen bij KPN

Volgens de vervoerder is KPN de leverancier van het communicatiesysteem, dat bedrijf werkt aan een oplossing. Een woordvoerder van KPN zegt dat het probleem bij een dataknelpunt in West zit. De precieze oorzaak is nog niet vastgesteld, 'maar er wordt met man en macht gewerkt aan een oplossing'.