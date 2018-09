Damloop by Night trekt in kletsnat weer duizenden bezoekers

Aan de vooravond van de Dam tot Damloop - die vandaag gerend wordt door 50.000 mensen - werd voor de vijfde keer de Damloop By Night gelopen. In het donker trotseerden 15.000 sportieve renners acht kilometers door Zaandam in de regen.

Om 19.10 klonk het startschot voor de eerste renners. En zelfs in de harde regen, was het langs de kant een drukte van belang. 'We willen bij deze loop de mensen in beweging brengen, met een mooie route door Zaandam', vertelde Rene Wit, een van de organisatoren.

Het was de vijfde keer dat de Damloop by Night werd georganiseerd. De eerste editie vond plaats in 2014, ter ere van het 30-jarige jubileum van de gewone Dam tot Damloop. De route is compleet voorzien van lichtjes en lampen.

