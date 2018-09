Dam tot Damloop-winnaar Cheptegei blikt terug op 'gekke race'

Twee jaar geleden kwam hij als tweede over de finish, maar in de Dam tot Damloop van vandaag heeft de Oegandese atleet Joshua Cheptegei sportieve revanche op zichzelf genomen. Hij won de race over een afstand van tien Engelse mijl in een tijd van 45 minuten en 15 seconden.

'Het was een gekke race', blikt hij voor de camera van AT5 en NH terug. 'In het begin lag het tempo erg laag, maar toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik moest versnellen om de anderen achter me te houden.'

Niet alleen mentaal, ook fysiek heeft hij deze editie van de Dam tot Damloop een overwinning op zichzelf geboekt. 'Omdat ik in april bij de Commonwealth Games een blessure heb opgelopen.' Van die kwetsuur had hij vandaag geen enkele last meer, zo bewees hij met zijn persoonlijke record. 'Dus dat is goed.'

'Veel seconden verloren'

Dat hij er niet in is geslaagd de ruim zes minuten eerder gestarte Lonah Salpeter en Dibabe Kuma (nummers 1 en 2 bij de vrouwen) in te halen, had te maken met het verloop van de race. 'Ze was snel', zegt hij over winnares Salpeter. 'En wij (mannen, red) hadden een langzame start waarbij we veel seconden hebben verloren.'