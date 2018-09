De Ligt haakt af voor kraker tegen PSV, 16-jarige Gravenberch op de bank

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt moet na de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene nu ook de topper tegen PSV aan zich voorbij laten gaan. Zijn plek in de verdediging wordt net als woensdag ingenomen door Frenkie de Jong.

De Ligt kampt met een weliswaar lichte knieblessure maar is nog niet fit genoeg bevonden om te starten in Eindhoven. Omdat De Jong een linie terug is gehaald vormt Carel Eiting met Lasse Schöne en Hakim Ziyech het middenveld. De aanval is zoals vertrouwd met David Neres, Dusan Tadic en Klaas Jan Hunterlaar in de punt.

De volledige opstelling van Ajax: Onana; Mazraoui, De Jong, Blind, Tagliafico; Schöne, Eiting; Ziyech, Neres, Tadic; Huntelaar. De basiself is gezien de omstandigheden dus niet heel verrassend, één naam op de reservebank springt wel in het oog. Dat is die van Ryan Gravenberch, de 16-jarige middenvelder is nieuw bij de selectie en staat voor het eerst op het wedstrijdformulier van een Eredivisiewedstrijd.

PSV met dezelfde 11

PSV-trainer Mark van Bommel houdt vast aan dezelfde basiself die dinsdag met 4-0 klop kreeg van FC Barcelona.

De opstelling van de Eindhovenaren: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Rosario, Hendrix, Pereiro, Bergwijn, De Jong en Lozano.