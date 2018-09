Tafelvoetbal 'maar een spelletje'? Wereldkampioenen Thijs en Raoul zijn bloedfanatiek

Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is het geheim van Thijs van Schijndel (25) en Raoul Chamuleau (25) waardoor ze nu de beste van de wereld zijn. Vorige week werden ze wereldkampioen tafelvoetbal. 'De ontlading was enorm.'

De twee Amsterdammers hadden de overwinning helemaal niet verwacht. Zeker omdat ze gaandeweg de wedstrijd nog ver achterkwamen. 'Toen zijn we teruggekomen en er alsnog overheen gegaan. Het was heel spannend', zegt Raoul.

Fanatiek

Raoul en Thijs zijn buitengewoon fanatiek bezig met hun sport. Bijna elk weekend reizen ze naar Duitsland - waar het tafelvoetbalniveau hoger ligt - om daar te trainen en wedstrijden te spelen. Juist omdat ze zo ook nog beter kunnen worden.

Ze vinden dan ook dat de sport in Nederland veel serieuzer genomen moet worden. 'Je ziet vooral de techniek als we spelen, maar in het koppie gebeurt er nog veel meer', zegt Raoul. 'Op het WK wilde de tegenstander bijvoorbeeld van tafel en bal veranderen op het moment dat ze 2-0 achter stonden. Ze wilden ons op die manier uit de flow halen. Dit is echt een flow-sport.'

Uitdagender

Volgens de wereldkampioenen is het tafelvoetbal veel uitdagender dan menigeen denkt. 'Je kunt als aanvaller zo snel schieten dat het onmogelijk is om daar als verdediger op te reageren', legt Thijs uit. 'Dus je moet pro-actief verdedigen.'

Om alle vooroordelen de wereld uit te helpen, willen Thijs en Raoul daarom een oproep doen. 'Iedere Amsterdammer die tafelvoetbal niet serieus neemt, mag hier langskomen', stelt Thijs. 'Dan word je afgemaakt en kun je zien hoe professioneel het spel is.'